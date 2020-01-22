Экономика
РБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение
Интерфаксвчера в 16:00
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Политика
Совет Федерации назначил генпрокурором Игоря Краснова
В Совете Федерации одобрили предложение Владимира Путина освободить от должности генпрокурора Юрия Чайку.
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Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Энергетика
Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай
Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда России.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Нападающий продолжает играть и тренироваться в составе «Зенита» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отказывается переходить в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, несмотря на соответствующую договоренность между клубами.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Политика
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Общество
Во Внуково усилили санитарно-карантинный контроль из-за коронавируса
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве с целью недопущения завоза и распространения на территории города Москвы случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, усилен санитарно-карантинный контроль в Международном аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.
Космос
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Кино
«Ведьмак» от Netflix поставил рекорд сервиса по просмотрам
Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Общество
ВОЗ продолжит дискуссии по объявлению ЧС из-за вспышки новой пневмонии
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в четверг, 23 января, продолжит экстренное заседание по решению вопроса о введении режима ЧС в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Футбол
Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из «Спартака» в «Рубин»
Полузащитник Солтмурад Бакаев, выступавший за московский "Спартак", сообщил, что теперь является футболистом казанского "Рубина".
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что, если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного сына
Новость о внебрачном сыне опроверг солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, передает интернет-издание «СтарХит».
Экономика
АСВ выявило фиктивные вклады в банке «Невский» на 1,5 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе проверочных мероприятий выявило в "Невском банке" фиктивные вклады на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей, заявил глава агентства Юрий Исаев.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Фигурное катание
В Австрии стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
Девушки заявили сложнейшие программы, которые по плечу только им. Россияне претендуют на призовые места и в остальных видах.
Общество
В «Освенциме» отказались принимать экспозицию музея Победы
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Общество
Жителям китайского Уханя запретят покидать город из-за коронавируса
Власти Китая утром в четверг, 23 января, введут временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Культура
Министр культуры Любимова удалила или скрыла свои записи в ЖЖ, которые обсуждали в Сети
Новый министр культуры Ольга Любимова удалила либо скрыла от пользователей записи в своем блоге в LiveJournal.
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