Экономика
МонаВистаКабинет Мишустина получил из Кремля экономического идеолога
Назначение в новоиспеченном кабинете министров на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова является главным признаком попытки Кремля сохранить достигнутую ранее парадигму экономической стратегии.
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Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»
37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Политика
Зеленский заявил о намерении сделать Украину лидером Восточной Европы
Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы, заявил 22 января глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Экономика
Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»
Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Политика
Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ
Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Происшествия
Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора
В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Политика
Россия заняла 134-е место в рейтинге демократии
Россия заняла 134-е место в обновленной версии "Индекса демократии". Рейтинг составила британская компания Economist Intelligence Unit.
Политика
Путин пообещал не оставить Мединского без работы
Бывший министр культуры России Владимир Мединский не останется без работы.
Политика
Владимир Путин высказался о парламентской республике в России
Конституционные поправки, предложенные Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 15 января, заставили ряд комментаторов предположить, а не намечается ли в России дрейф в сторону парламентской республики.
Армия и оружие
Военные модернизируют систему ПРО Москвы
Игры
Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Общество
В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка
Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
Происшествия
Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился
У студента из Китая, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге, не обнаружили наличия коронавируса в организме.
Наука
Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Общество
В России уменьшилось число пенсионеров
В России в 2020 году уменьшилось число пенсионеров по причине проведённой реформы. Такое заявление сделал глава ПФР Антон Дроздов.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.