Назначение в новоиспеченном кабинете министров на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова является главным признаком попытки Кремля сохранить достигнутую ранее парадигму экономической стратегии.

Общество Новый министр спорта был осужден за передачу земель Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.

Политика Зеленский заявил о намерении сделать Украину лидером Восточной Европы Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы, заявил 22 января глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Экономика Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса» Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Политика Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.

Происшествия Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.

Политика Владимир Путин высказался о парламентской республике в России Конституционные поправки, предложенные Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 15 января, заставили ряд комментаторов предположить, а не намечается ли в России дрейф в сторону парламентской республики.

Общество В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.

Общество В России уменьшилось число пенсионеров В России в 2020 году уменьшилось число пенсионеров по причине проведённой реформы. Такое заявление сделал глава ПФР Антон Дроздов.