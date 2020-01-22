Экономика

МонаВистаМонаВистаКабинет Мишустина получил из Кремля экономического идеолога

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Назначение в новоиспеченном кабинете министров на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова является главным признаком попытки Кремля сохранить достигнутую ранее парадигму экономической стратегии.
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Кабинет Мишустина получил из Кремля экономического идеолога

МонаВиста06:42

Фокус экономической политики сейчас смещается с консолидации бюджета к проблеме роста

Finam.Ru04:00

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

РБКвчера в 18:50

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Piter.tv00:47
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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