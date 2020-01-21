Экономика
РБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Общество
Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция.
Политика
Михаил Мурашко стал министром здравоохранения
На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Авто
Седан Datsun on-DO получил обновлённый дизайн и стал дороже
У машины появились новые боковые зеркала с повторителями поворотов, а бамперы теперь окрашены в цвет кузова даже у седанов в базовой комплектации.
Происшествия
В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников
В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Киберспорт
DreamLeague Leipzig Major: Virtus.pro проиграла Reality Rift
Virtus.pro потерпела поражение от команды Reality Rift в матче группы C на DreamLeague Leipzig Major.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Игры
Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг
Европейская рейтинговая система PEGI выдала сборнику Mortal Kombat Kollection Online возрастной рейтинг «18+» за наличие в играх сцен насилия.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Политика
Moody’s оценило смену кабмина РФ
В рейтинговом агентстве Moody’s считают, что смена правительства РФ создаёт некоторую неопределённость в экономической политике страны.
Происшествия
В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР
В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Политика
Путин утвердил новый состав правительства
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе российского правительства.
Футбол
Два игрока могут покинуть московское «Динамо»
Сразу два игрока могут покинуть московское "Динамо".
Футбол
Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что решение «Зенита» отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина могло исходить от руководства санкт-петербургского клуба.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Общество
Определены цены на «красивые» автомобильные номера
Минэкономики разработало официальные тарифы на "красивые" автомобильные номера. Максимальная стоимость составит 600 тыс. рублей.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Культура
Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Шоу-бизнес
Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего продюсера
Избранником Памелы стал Джон Питерс, голливудский продюсер, в копилке которого среди прочих работ фильм «Звезда родилась».
Спорт
Девятая партия матча за шахматную корону осталась за Вэньцзюнь
Сегодня, 19 января, во Владивостоке продолжился матч за звание чемпионки мира между Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.