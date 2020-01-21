Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.

Политика Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Политика Михаил Мурашко стал министром здравоохранения На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Авто Седан Datsun on-DO получил обновлённый дизайн и стал дороже У машины появились новые боковые зеркала с повторителями поворотов, а бамперы теперь окрашены в цвет кузова даже у седанов в базовой комплектации.

Происшествия В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Игры Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг Европейская рейтинговая система PEGI выдала сборнику Mortal Kombat Kollection Online возрастной рейтинг «18+» за наличие в играх сцен насилия.

Политика Мишустин утвердил структуру аппарата правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.

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Культура Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.

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