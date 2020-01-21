Экономика

РБКРБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фокус экономической политики сейчас смещается с консолидации бюджета к проблеме роста

Finam.Ru04:00

«Гиря на ногах»: чиновники и бизнес оценили первого вице-премьера Белоусова

БИЗНЕС Online00:54

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

РБКвчера в 18:50

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Piter.tv00:47

Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Ведомостивчера в 13:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия

В московском аквапарке мальчика засосало в трубу бассейна

Газета.Ru 03:44
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
РБК 03:47
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС 03:13
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Общество

Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция.
РБК 03:22
Политика

Михаил Мурашко стал министром здравоохранения

На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:24
Авто

Седан Datsun on-DO получил обновлённый дизайн и стал дороже

У машины появились новые боковые зеркала с повторителями поворотов, а бамперы теперь окрашены в цвет кузова даже у седанов в базовой комплектации.
Wroom.ru вчера в 03:55
Происшествия

В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников

В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 00:37
Киберспорт

DreamLeague Leipzig Major: Virtus.pro проиграла Reality Rift

Virtus.pro потерпела поражение от команды Reality Rift в матче группы C на DreamLeague Leipzig Major.
Inc-news.ru 19 января в 13:19
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Игры

Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг

Европейская рейтинговая система PEGI выдала сборнику Mortal Kombat Kollection Online возрастной рейтинг «18+» за наличие в играх сцен насилия.
Игромания.ру 03:37
Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Lenta.ru 02:42
Политика

Moody’s оценило смену кабмина РФ

В рейтинговом агентстве Moody’s считают, что смена правительства РФ создаёт некоторую неопределённость в экономической политике страны.
News.ru 03:06
Происшествия

В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР

В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Российская газета 02:47
Игры

Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея

В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
REGNUM вчера в 10:47
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
РБК 02:26
Политика

Путин утвердил новый состав правительства

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе российского правительства.
Век 01:17
Футбол

Два игрока могут покинуть московское «Динамо»

Сразу два игрока могут покинуть московское "Динамо".
Газета.Ru 03:45
Футбол

Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что решение «Зенита» отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина могло исходить от руководства санкт-петербургского клуба.
RT на русском вчера в 08:07
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:33
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Общество

Определены цены на «красивые» автомобильные номера

Минэкономики разработало официальные тарифы на "красивые" автомобильные номера. Максимальная стоимость составит 600 тыс. рублей.
Клопс вчера в 02:37
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Культура

Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
РИА Новости 01:51
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 10:22
Шоу-бизнес

Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего продюсера

Избранником Памелы стал Джон Питерс, голливудский продюсер, в копилке которого среди прочих работ фильм «Звезда родилась».
Wday.ru вчера в 21:28
Спорт

Девятая партия матча за шахматную корону осталась за Вэньцзюнь

Сегодня, 19 января, во Владивостоке продолжился матч за звание чемпионки мира между Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной.
Красный Север (ЯНАО) 19 января в 06:54
Политика

Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом

Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
РИА Новости 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное