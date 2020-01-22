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Общество Gardian: телефон Безоса взломали с мобильного саудовского принца Телефон главы компании Amazon и миллиардера Джеффа Безоса был взломан с помощью вредоносного файла, отправленного с мобильного наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.