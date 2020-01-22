Политика

РБКРБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Разгонять экономический рост и соцрасходы будет новый состав Белого дома

Коммерсантъвчера в 16:32

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

РБКвчера в 18:50

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Piter.tv00:47
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