Политика
РБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге
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Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
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Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
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Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
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«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
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В Пыталовском районе нашли останки мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны.
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Что известно о новых 9 министрах и 6 зампредах правительства Михаила Мишустина. Коротко
Znak.com собрал короткие досье на новых министров и зампредов правительства.
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Столтенберг напомнил, что через несколько недель в Европе начнутся крупнейшие учения "Защитник Европы 2020", для участия в них из США прибудут еще 20 тысяч военных.
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Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
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Объявлен состав нового российского правительства
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Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов
Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
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Компания Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander
По словам топ-менеджера, новый Outlander станет первой моделью бренда, построенной на платформе Nissan в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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На Сахалине эвакуировали рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине
Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 98 рыбаков, ещё около 90 ждут помощи, сообщили в среду РИА Новости в центре кризисных ситуаций регионального главка МЧС.
Футбол
«Наполи» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Армия и оружие
Украина заявила о применении запрещенного оружия в Донбассе
Вооруженные формирования Донбасса с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня и применили запрещенное оружие, заявили в пресс-центре украинской Операции объединенных сил (ООС).
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей
Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Политика
Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
Политика
Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности
Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Политика
Мишустин поставил задачи новому кабинету министров
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вечером провел первое заседание с новым составом кабинета и обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Общество
Gardian: телефон Безоса взломали с мобильного саудовского принца
Телефон главы компании Amazon и миллиардера Джеффа Безоса был взломан с помощью вредоносного файла, отправленного с мобильного наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.
Хоккей
Панарин пропустит матч звёзд НХЛ
Отмечается, что Панарин получил травму верхней части тела, из-за чего он не смог сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).