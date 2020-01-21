Экономика
РБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение
Интерфаксвчера в 16:00
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В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
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Обнародован состав нового правительства
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Общество
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Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
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Общество
Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки
Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки Вчера в новом правительстве в основном были распределены полномочия вице-премьеров и объявлены руководители подразделений аппарата правительства.
Армия и оружие
The National Interest: ВВС Турции разрушены, но в этом нет вины России
«Военно-воздушные силы Турции разрушены, но в этом не виноваты ни Россия, ни Иран», под таким заголовком накануне, 21 января, на страницах американского издания The National Interest вышла статья военного эксперта Майкла Пека.
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Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
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Boeing анонсировал возобновление полетов 737 MAX летом 2020 года
Как сообщает телеканал CNBC, в компании Boeing надеются на возобновление полетов лайнеров модели 737 MAX уже летом текущего года.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.