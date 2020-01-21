Экономика

РБКРБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Как изменится экономическая политика нового правительства-2020

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Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

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Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

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Кабинет Мишустина получил из Кремля экономического идеолога

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Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение

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Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
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Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
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Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
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Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
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Задержана женщина, угрожавшая выбросить внука из окна в Москве

В Москве была задержана пожилая женщина, которая угрожала выкинуть внука из окна квартиры на юге столицы.
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Визит Путина в Израиль и Палестину сокращен на день

Визит президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину сокращен на день из-за формирования российского правительства.
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
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Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
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Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
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Общество

В ГД внесли поправки об отмене налогов для граждан и бизнеса в ДФО

Освобождение граждан и организаций от федеральных налогов благотворно скажется на уровне жизни жителей Дальневосточного федерального округа и лишь ненамного уменьшит объем федерального бюджета в виде выпадающих доходов, полагают авторы законопроекта.
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Политика

Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

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В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

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Политика

Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором

Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС. Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов.
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WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
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В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов

В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
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Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
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Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

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Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки

Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки Вчера в новом правительстве в основном были распределены полномочия вице-премьеров и объявлены руководители подразделений аппарата правительства.
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Армия и оружие

The National Interest: ВВС Турции разрушены, но в этом нет вины России

«Военно-воздушные силы Турции разрушены, но в этом не виноваты ни Россия, ни Иран», под таким заголовком накануне, 21 января, на страницах американского издания The National Interest вышла статья военного эксперта Майкла Пека.
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Армия и оружие

Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии

Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
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Boeing анонсировал возобновление полетов 737 MAX летом 2020 года

Как сообщает телеканал CNBC, в компании Boeing надеются на возобновление полетов лайнеров модели 737 MAX уже летом текущего года.
Московский Комсомолец вчера в 16:14
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
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ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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