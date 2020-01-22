Экономика
РБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
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Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому
Президент России Владимир Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
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Министром культуры Российской Федерации назначена глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова.
Политика
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
Наука
Австралийские утконосы оказались под угрозой вымирания
Изменения климата и длительная засуха значительно повлияли на популяцию австралийских утконосов.
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Коронавирус из Китая признали биологической угрозой для россиян
Новый коронавирус из Китая несет биологическую угрозу всему населению России, уверены в Минздраве.
Политика
Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике
По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
Общество
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
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Федерер победил Краиновича на Australian Open
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Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Политика
Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.
Происшествия
В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе
Как писали местные СМИ, 25-летняя мать малолетних тройняшек пропала 12 дней назад.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Футбол
РФС поблагодарил Колобкова и Голодец за развитие российского футбола
Российский футбольный клуб (РФС) поблагодарил экс-министра спорта РФ Павла Колобкова и бывшего зампреда правительства Ольгу Голодец, курировавшую вопросы культуры и спорта, за вклад в развитие российского футбола и подготовку страны к чемпионатам мира и Европы.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж
По данным СМИ, Памела Андерсон вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса.
Политика
Захарова назвала самоубийством статью премьера Польши о Второй мировой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне «настоящим самоубийством».
Общество
Браудер рассказал об охотившихся за ним в Швейцарии российских шпионах
Швейцарская пресса сообщила о задержании двух шпионов из России, которые якобы готовили покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе, находясь там под видом сантехников «Русского дома».
Политика
Госдума в четверг обсудит законопроект о поправке в Конституцию
Госдума на пленарном заседании в четверг, 23 января, обсудит в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 7 4700U был протестирован в Geekbench
Процессор AMD Ryzen 7 4700U был протестирован в составе ноутбука от компании Lenovo.
Происшествия
На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель
На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
Происшествия
Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства
Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.