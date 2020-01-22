Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.

Политика Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.

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Общество Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.

Теннис Федерер победил Краиновича на Australian Open Третья ракетка мира Роджер Федерер выиграл свой второй матч на первом в году турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

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Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Политика Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Футбол РФС поблагодарил Колобкова и Голодец за развитие российского футбола Российский футбольный клуб (РФС) поблагодарил экс-министра спорта РФ Павла Колобкова и бывшего зампреда правительства Ольгу Голодец, курировавшую вопросы культуры и спорта, за вклад в развитие российского футбола и подготовку страны к чемпионатам мира и Европы.

Общество Браудер рассказал об охотившихся за ним в Швейцарии российских шпионах Швейцарская пресса сообщила о задержании двух шпионов из России, которые якобы готовили покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе, находясь там под видом сантехников «Русского дома».

Политика Госдума в четверг обсудит законопроект о поправке в Конституцию Госдума на пленарном заседании в четверг, 23 января, обсудит в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Происшествия На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.