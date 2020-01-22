Назначение в новоиспеченном кабинете министров на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова является главным признаком попытки Кремля сохранить достигнутую ранее парадигму экономической стратегии.

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Происшествия В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель» В СК России заявили о задержании сотрудника надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева в связи со случившимся в мини-отеле «Карамель» прорывом трубы, в результате которого погибли пять человек.

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Общество Смоленская область заняла 55 место в рейтинге эффективности управления Смоленская область заняла 55 строчку в рейтинге эффективности управления субъектов Российской Федерации, представленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам 2019 года.

Политика Объявлен состав нового российского правительства Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.

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Армия и оружие В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

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Общество Новый министр спорта был осужден за передачу земель Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.

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