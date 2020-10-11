Российская команда принимала турецкую сборную в матче третьего тура Лиги наций УЕФА, сыграв вничью со счетом 1:1. Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена», где играет домашние матчи «Динамо», и транслировался на Первом канале.
Известная модель Элоиза Фонтес (Eloisa Fontes), снимавшаяся для обложек модных журналов Elle, Grazia и Glamour и сотрудничавшая с Dolce&Gabbana, была найдена в трущобах Бразилии спустя год после пропажи.
Один из руководителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович в телеэфире заявил, что вместо решения проблемы выплаты пенсий через 15 лет премьер решил отбирать три процента от зарплаты и вкладывать их в "нужные" предприятия уже со следующего года.
Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме направила на отзыв в правительство законопроект о выплатах пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников в возрасте до 14 лет, которые находятся на каникулах из-за сложной эпидемиологической обстановки.
По мнению западного эксперта, в случае предполагаемого конфликта польские и эстонские береговые ракетные батареи могут практически обездвижить Балтийский флот в портах Калининградской и Ленинградской областях, так как эскадрильи НАТО слишком хорошо укрыты, укомплектованы и защищены.
Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук назовет в понедельник имя лауреата премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2020 год.
Депутат Рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" жестко раскритиковал решение Киева об отмене местных выборов на востоке страны.