Украина «десоветизирует» пенсии: почему у нее получится

Один из руководителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович в телеэфире заявил, что вместо решения проблемы выплаты пенсий через 15 лет премьер решил отбирать три процента от зарплаты и вкладывать их в "нужные" предприятия уже со следующего года.