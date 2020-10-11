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Вести.Ru
Вести.Ru

Кабинет министров РФ одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Кабинет министров России принял проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Решение правительства опубликовано на сайте кабмина РФ.В источнике
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Российская газета

В адрес семьи

Российская газетавчера в 13:38
Аргументы и Факты

Когда вырастет детское пособие?

Аргументы и Фактывчера в 13:08
РБК

Мишустин подписал распоряжение о выплатах на детей от 3 до 7 лет

РБКвчера в 05:03
Парламентская газета

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Парламентская газетавчера в 03:42
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Известиявчера в 04:36
ТАСС

Правительство выделило 8,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

ТАССвчера в 03:58
РИА Новости

Мишустин подписал распоряжение о допвыплатах на детей от 3 до 7 лет

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