с чего всё началось

Антитабачная концепция была утверждена 22 ноября премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По её условиям к 2035 году планируется поэтапно снизить количество курильщиков в стране до 21% (сейчас курят 29% россиян), а также свести курение среди несовершеннолетних до 1%.

Кабинет министров РФ утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Общество Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.

Политика Лукашенко потребовал от банков взять шефство над колхозами Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от главы Центрального банка Павла Каллаура привлечь банки страны к помощи колхозам Витебской области.

Экономика ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике По словам Лукьяненко, текущий объем «рисков» в портфеле ВТБ, приходящихся на проекты в Арктике, достигает 400 млрд. руб. в виде кредитов и 100 млрд. руб. в виде гарантий, и его банк планирует увеличить вдвое в 2020–2021 годах.

Общество Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.

Политика Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России «Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.

Общество Сильвио Берлускони попал в больницу В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.

Здоровье Уволенный трансплантолог Каабак сообщил о встрече со Скворцовой Врач-трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщил РБК, что его пригласили на встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Политика Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Финансы Аналитики прогнозируют ослабление рубля к Новому году Согласно опросу, проведенному РБК среди аналитиков, ожидается ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар.

Футбол Абрамович отказался продавать «Челси» Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.

Авто Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e Компания Lexus показала на международном автосалоне в китайском Гуанчжоу свой первый кроссовер с полностью электрической силовой установкой.

Музыка Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas Группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж под песню Go Bananas. Подборку видео Илья Прусикин опубликовал в сторис в Instagram.