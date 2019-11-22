Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКабинет министров РФ утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Антитабачная концепция была утверждена 22 ноября премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По её условиям к 2035 году планируется поэтапно снизить количество курильщиков в стране до 21% (сейчас курят 29% россиян), а также свести курение среди несовершеннолетних до 1%.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением
 утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
Российская газета05:56

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Производители хотят участвовать в разработке плана реализации антитабачной концепции

ТАСС10:56

Скворцова рассказала о важности реализации антитабачной концепции

РИА Новости08:52

Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Российская газета05:56

Медведев утвердил концепцию противодействия потреблению табака в России

РБК06:42

Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Интерфакс05:46

В России утвердили план по борьбе с курением

Lenta.ru05:39

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Известия05:53
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