Энергетика

Новостной фронтНовостной фронтКабинет министров Украины определился с гарантированной ценой на газ

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Цена являлась рыночной только для промышленных предприятий, но с 1 января 2020 года рыночный механизм формирования цены на газ коснется и населения Украины.
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