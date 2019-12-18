Энергетика
Новостной фронтКабинет министров Украины определился с гарантированной ценой на газ
Цена являлась рыночной только для промышленных предприятий, но с 1 января 2020 года рыночный механизм формирования цены на газ коснется и населения Украины.
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Кабинет министров Украины определился с гарантированной ценой на газ
Новостной фронт17 декабря в 16:58
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