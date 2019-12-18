Цена являлась рыночной только для промышленных предприятий, но с 1 января 2020 года рыночный механизм формирования цены на газ коснется и населения Украины.

Кабинет министров Украины определился с гарантированной ценой на газ

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