Экономика
NewInformКабинет министров одобрил законопроект об обратном акцизе на СУГ
Документ нацелен на развитие нефтегазохимического комплекса России. На официальном сайте кабинета министров опубликованы решения по законопроектам, принятым правительством РФ 2 июля, сообщает ТАСС.
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Правительство одобрило проект о введении обратного акциза на этан и СУГ
Агентство нефтегазовой информации05 июля в 23:46
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Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
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3DNews 11:44
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
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Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
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Газета.Ru 17:11
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК 21:23
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Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников предупредил, что из Китая могут прийти еще более страшные вирусы, чем COVID-19 и бубонная чума.
Lenta.ru 21:47
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
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Общество
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Происшествия
В горпарке Благовещенска вышел из строя экстремальный аттракцион
Накануне в городском парке Благовещенска произошел инцидент — вместо положенных двух минут экстремальный аттракцион катал 12-летнюю девочку намного дольше.
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Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
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Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе
Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.
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Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде
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Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения.
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День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля
У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
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