Документ нацелен на развитие нефтегазохимического комплекса России. На официальном сайте кабинета министров опубликованы решения по законопроектам, принятым правительством РФ 2 июля, сообщает ТАСС.

Кабинет министров одобрил законопроект об обратном акцизе на СУГ

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