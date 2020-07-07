Документ нацелен на развитие нефтегазохимического комплекса России. На официальном сайте кабинета министров опубликованы решения по законопроектам, принятым правительством РФ 2 июля, сообщает ТАСС.

Кабинет министров одобрил законопроект об обратном акцизе на СУГ

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Политика Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное В «Роскосмосе», где Сафронов с мая 2020 года работал помощником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации.

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