Экономика
NewInformКабинет министров одобрил законопроект об обратном акцизе на СУГ
Документ нацелен на развитие нефтегазохимического комплекса России. На официальном сайте кабинета министров опубликованы решения по законопроектам, принятым правительством РФ 2 июля, сообщает ТАСС.
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Выпадающие доходы казны от обратного акциза на СУГ до 2024 года оцениваются в 40,4 млрд руб
Агентство нефтегазовой информациивчера в 23:39
Правительство РФ одобрило проект закона о введении обратного акциза на этан и СУГ
Neftegaz.ru05 июля в 09:20
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» в Альметьевске
Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано.
ТАСС 09:38
Политика
Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева
Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
REGNUM 09:45
Происшествия
Затопленный после ливня российский курортный город показали на видео
Курортный город Геленджик в Краснодарском крае затопило после сильных проливных дождей.
Lenta.ru 09:46
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Саяногорска пьяным за рулем
Видео задержания мэра Саяногорска Михаила Валова в нетрезвом виде на одной из трасс Хакасии опубликовал РЕН ТВ в среду, 8 июля.
Известия 08:51
Здоровье
Военврач из Севастополя участвует в испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Вести.Севастополь вчера в 11:51
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com вчера в 02:14
Футбол
«Зенит» назвал состав на первый матч в статусе чемпиона
«Зенит» назвал состав на первый матч в статусе чемпиона России сезона 2019/2020.
Евро-футбол.ру 10:00
Футбол
ЦСКА увеличит сумму предложения за Гайча до 11,5 млн евро
ЦСКА готовится сделать новое предложение о трансфере форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Vprognoze.ru 03:59
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Общество
В Петербурге запретили рюмочные и бары площадью меньше 50 кв. метров
Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 11:14 — REGNUM В Петербурге городской парламент принял в третьем чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и рюмочных с площадью зала меньше 50 кв. метров, расположенных в жилых домах.
REGNUM 04:14
Общество
Московским театрам разрешили открыться с 1 августа
RT на русском 09:38
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Кино
Джуд Лоу сыграет Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна»
Многие другие студии выпустили свои версии этой истории на большие и маленькие экраны, включая картины Стивена Спилберга «Капитан Крюк» (1991) и Джо Райта «Пэн: Путешествие в Нетландию» (2015).
Inc-news.ru 08:02
Общество
Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса
30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.
Lenta.ru 09:57
Армия и оружие
ЛНР обвинила Киев в подготовке информационных провокаций
Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовало имена украинских силовиков, причастных, по данным ведомства, к подготовке информационных провокаций против политического руководства республик Донбасса.
РИА Новости 07:01
Общество
Следующее заседание по делу историка Соколова пройдет 13 июля
Телеканал Санкт-Петербург 07:28
Политика
Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
В «Роскосмосе», где Сафронов с мая 2020 года работал помощником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации.
РБК 05:02
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Экономика
Мантуров рассказал о масштабах падения в обрабатывающей промышленности
Москва, 8 июля 2020, 11:29 — REGNUM В апреле 2020 года обрабатывающая промышленность России показала спад на уровне 10%.
REGNUM 04:29