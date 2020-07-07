Экономика
NewInformКабинет министров одобрил законопроект об обратном акцизе на СУГ
Документ нацелен на развитие нефтегазохимического комплекса России. На официальном сайте кабинета министров опубликованы решения по законопроектам, принятым правительством РФ 2 июля, сообщает ТАСС.
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Выпадающие доходы казны от обратного акциза на СУГ до 2024 года оцениваются в 40,4 млрд руб
Агентство нефтегазовой информациивчера в 23:39
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Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
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В Белграде из-за коронавируса введут комендантский час
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
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«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 90-х годов
Сотрудники телекоммуникационной компании Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, чтобы узнать у местных жителей, какие фильмы 90-х годов прошлого столетия чаще всего ищут в интернете.
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Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
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Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
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Российская газета 06 июля в 14:33
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Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля
Прежде пенсионеры-опекуны и попечители несовершеннолетних считались работающими гражданами. В связи с этим они получали выплаты на детей.
Evo-rus.com вчера в 05:15
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Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильного ветра
Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильных порывов ветра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 14:00
Гаджеты
Эксперты предупредили о новом мошенничестве при продаже смартфонов
Новый способ мошенничества придумали злоумышленники при продаже мобильных телефонов - они продают со скидкой аппараты, оформленные в лизинг.
РЕН ТВ 00:22
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Авто
Пименов назвал 6 опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Лезги газет 06 июля в 02:04
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года
РИА Новости вчера в 17:53
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В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент
В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
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Berliner Zeitung: Россия заставит Запад жалеть о попытках ее унизить
Немецкие журналисты обратили внимание на то, что многие мировые СМИ в своих материалах на эту тему игнорировали некоторые части текста Путина, которые были не очень удобны в контексте трактовки на Западе событий, предшествовавших началу Второй мировой войны.
ПолитРоссия вчера в 10:49
Футбол
«Валенсия» победила «Вальядолид» в Примере, Черышев вышел на замену
В составе гостей отличился Виктор Гарсия (47). Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте.
РИА Новости вчера в 15:41
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС вчера в 10:02
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
Автоспорт
Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии
ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РЕН ТВ 05 июля в 11:08
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
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Разработчики GreedFall анонсировали новую игру
CyberSport.ru вчера в 15:11
Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
Финансовая газета вчера в 07:03