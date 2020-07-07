Экономика
NewInformКабинет министров одобрил законопроект об обратном акцизе на СУГ
Документ нацелен на развитие нефтегазохимического комплекса России. На официальном сайте кабинета министров опубликованы решения по законопроектам, принятым правительством РФ 2 июля, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ одобрило проект закона о введении обратного акциза на этан и СУГ
Neftegaz.ru05 июля в 09:20
Выпадающие доходы казны от обратного акциза на СУГ до 2024 года оцениваются в 40,4 млрд руб
Агентство нефтегазовой информациивчера в 23:39
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 09:45, Ашберн
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» в Альметьевске
Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано.
ТАСС 09:38
Наука
Ученые доказали, что люди не знают, чего хотят от идеального партнера
ToDay News Ufa вчера в 12:44
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Live24 04:18
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета
РИА Новости 08:41
Происшествия
За сутки в Воронежской области пожары прошли по 133 га
В Воронежской области 7 июля произошли два лесных пожара на общей площади 132,7 га.
Коммерсантъ Воронеж 05:14
Общество
Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России
Международные перелеты могут возобновиться не раньше сентября, и это будет «самым оптимистичным» сценарием в условиях пандемии.
Lenta.ru 09:06
Наука
Причиной розового снега в Итальянских Альпах стали водоросли
Розовый цвет льда вызван водорослями Ancylonema nordenskioeldii, которые существуют в условиях вечной мерзлоты и имеют красноватый оттенок.
Evo-rus.com 01:50
Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Политика
Литва запретила трансляцию пяти каналов RT
Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) запретила трансляцию в стране пяти каналов российского RT из-за его связи с Дмитрием Киселевым, находящимся под санкциями Европейского союза.
Интерфакс 09:03
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
46-летняя звезда фигурного катания отметил, что всегда отрицал информацию о любовных историях, поскольку это было ложью, и добавил, что роман с Лизой – абсолютная правда.
Общественная служба новостей вчера в 11:24
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что настроен на оправдательный приговор.
Общественная служба новостей 09:41
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене
Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва вчера в 14:49
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
Общество
На Саратовскую область надвигаются ливни с грозами и град
В Саратовской области в четверг, 9 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.
Регион 64 06:46
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:33
Общество
В Краснодаре из-за ливня парализовало движение почти всех трамваев
По информации пресс-службы МУП КТТУ, дождь парализовал движение почти всех трамваев в городе.
Краснодарские известия 08:38
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Футбол
«Манчестер Сити» близок к приобретению Кулибали
Известный агент Энрико Феделе рассказал о возможном переходе защитника «Наполи» Калиду Кулибали в «Манчестер Сити».
Спорт-Экспресс 09:36
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме
В конце прошлого года в сети появилась новость о том, что готовится сценарий к биографическому фильму о Халке Хогане.
SM News вчера в 09:31
Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:39
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Политика
Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»
Тульская служба новостей 06:44
Космос
Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной
ИА Красная Весна 06 июля в 14:22
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52