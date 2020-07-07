Экономика

NewInformNewInformКабинет министров одобрил законопроект об обратном акцизе на СУГ

Документ нацелен на развитие нефтегазохимического комплекса России. На официальном сайте кабинета министров опубликованы решения по законопроектам, принятым правительством РФ 2 июля, сообщает ТАСС.
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Мегапроекту «Газпрома» помогут из бюджета

Lenta.ru11:44

Нефтехимические компании получат господдержку в размере более ₽90 млрд

РБК10:47

Правительство РФ одобрило законопроект об обратных акцизах на этан и СУГ

REGNUM04 июля в 03:01

В Госдуму внесли законопроект о введении обратного акциза на этан и сжиженные газы

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TatCenter04 июля в 05:30

С 2024 года обратный акциз на СУГ будет индексироваться для переработчиков, инвестировавших более 110 млрд руб

Финмаркет05:56

Правительство одобрило законопроект об обратном акцизе на СУГ

ТАСС04 июля в 02:51
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Собчак отпустили из полиции без составления протокола

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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в 34-м туре АПЛ

В матче 34-го тура Английской премьер-лиги «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас».
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Общество

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

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РИА Новости 13:21
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

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Ремейк оригинальной Mafia должен был выйти 28 августа, однако разработчики перенесли дату релиза на 25 сентября.
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Цена экспорта российского газа в мае опустилась до $94 за тыс. куб. м, что ниже цены безубыточности, следует из данных ФТС.
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Общество

В России предложили изменить водительские права и ПТС

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Политика

Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).
Lenta.ru 14:05
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Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
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Политика

Украина рассматривает идею введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Правительство Украины рассматривает вариант введения на территорию Донбасса миротворцев ОБСЕ.
ФАН вчера в 21:01
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Экономика

EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия в прошлом году заняла девятую строчку в топ-10 привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы.
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Происшествия

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Защита актера Михаила Ефремова частично признала, что он был за рулем в момент смертельного ДТП, заявил его адвокат Эльман Пашаев в интервью телеканалу "Россия 1".
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На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса

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Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
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Автоспорт

Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии

Напомним, гонка Гран-при Австрии стала первой в текущем сезоне.
МК-Спорт 05 июля в 09:53
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Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
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Происшествия

Один человек ранен в результате стрельбы на военной базе в Калифорнии

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Общество

Гуляющие в бикини туристки оскорбили жителей российского курорта

Lenta.ru 11:04
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Футбол

Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния

Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Происшествия

В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков джихадистской группировки

Калининград, 7 июля 2020, 21:46 — REGNUM Сотрудники калининградского управления ФСБ задержали четверых членов группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вербовавших будущих боевиков для отправки в зону боевых действий, сообщает 7 июля РИА новости со ссылкой на УФСБ России по Калининградской области.
REGNUM 14:46
Общество

Томский Оперштаб опроверг слухи о скоплении тел в «ковидном» морге

Оперштаб Томской области опроверг данные о скоплении в морге тел умерших от COVID-19.
Вестник 01:35
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Футбол

«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд

Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
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Общество

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Российская газета 13:48
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Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

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Медведев: Никого не удовлетворяет количество воспитанников в составе «Зенита»

«За последнее десятилетие работа в плане появления в основном составе воспитанников «Зенита» не удовлетворяет никого», — заявил гендиректор, подчеркнув, что и владельцам клуба не нравится ситуация, ни болельщикам.
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Общество

Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
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«Ростов» подписал контракт с нападающим молодежной сборной Македонии

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