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Дни24
Дни24

Кабинет министров продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом

Кабинет министров принял решение о продлении выдачи бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом до конца января. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новостивчера в 08:00
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Lenta.ru

В России продлили выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Lenta.ruвчера в 08:53
ТАСС

Кабмин продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом

ТАССвчера в 08:26
RT на русском

Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом

RT на русскомвчера в 07:45
РИА Новости

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

РИА Новостивчера в 08:00
URA.Ru

Больным коронавирусом в РФ продлили выдачу бесплатных лекарств

URA.Ruвчера в 07:47
Известия

В России продлили выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19 на январь

Известиявчера в 08:02
Москва 24

Правительство РФ продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19

Москва 24вчера в 07:37

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