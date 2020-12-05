Вопрос дня: так ли нужна России собственная космическая станция?

Беспокойство Роскосмоса объяснимо, считает блогер, ведь ресурс Международной космической станции заканчивается, к тому же ее функционирование финансируют в основном США, которые все меньше и меньше интересуются этим проектом, и не исключено, что вскоре от него откажутся, а это означает, что всю эту махину придется оплачивать нашей стране.