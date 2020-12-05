Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Дни24
Дни24

Кабинет министров продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом

Кабинет министров принял решение о продлении выдачи бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом до конца января. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новостивчера в 08:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России продлили выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Lenta.ruвчера в 08:53
РИА Новости

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

РИА Новостивчера в 08:00
Известия

В России продлили выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19 на январь

Известиявчера в 08:02
ТАСС

Кабмин продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом

ТАССвчера в 08:26
URA.Ru

Больным коронавирусом в РФ продлили выдачу бесплатных лекарств

URA.Ruвчера в 07:47
RT на русском

Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом

RT на русскомвчера в 07:45
Москва 24

Правительство РФ продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19

Москва 24вчера в 07:37

Кравчук предложил ужесточить санкции против России из-за Донбасса

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук призвал ужесточить санкции против России, исключив страну из международной расчетной системы, если до конца года конфликт в Донбассе не будет урегулирован.
Кравчук предложил ужесточить санкции против России из-за Донбасса
Интерфакс18:15

Вопрос дня: так ли нужна России собственная космическая станция?

Беспокойство Роскосмоса объяснимо, считает блогер, ведь ресурс Международной космической станции заканчивается, к тому же ее функционирование финансируют в основном США, которые все меньше и меньше интересуются этим проектом, и не исключено, что вскоре от него откажутся, а это означает, что всю эту махину придется оплачивать нашей стране.
Новые Известия4 декабря в 06:49

Эксперты назвали 3 невероятных метода уничтожения Земли

Одними из наименее вероятных принято считать: уничтожение планеты антивеществом, попадание Земли в область притяжения «черной дыры» столкновение с гигантским астероидом Возможно у Вас найдутся и другие не менее экстравагантные варианты конца света.
SMINEWS в Иванове3 декабря в 17:51

Суд арестовал выбросившую ребенка из окна в «новой Москве» женщину

Щербинский суд Москвы арестовал до 4 февраля женщину, находящуюся на седьмом месяце беременности, которая подозревается в том, что выбросила ребенка своих знакомых из окна квартиры в «новой Москве».
Известиявчера в 10:22

ООН: тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис может наступить в 2021 году

Миру в 2021 году грозит тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис, если страны не предоставят необходимого финансирования, заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
Коммерсантъ4 декабря в 14:14