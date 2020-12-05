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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о продлении правительством на январь выдачу бесплатных лекарств пациентам с наличием коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости08:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России продлили выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Lenta.ru08:53
RT на русском

Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом

RT на русском07:45
Известия

В России продлили выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19 на январь

Известия08:02
РИА Новости

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

РИА Новости08:00
URA.Ru

Больным коронавирусом в РФ продлили выдачу бесплатных лекарств

URA.Ru07:47
ТАСС

Кабмин продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом

ТАСС08:26
Москва 24

Правительство РФ продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19

Москва 2407:37

Один человек ликвидирован при попытке незаконного пересечения границы РФ с Украиной

В результате ответного огня один из злоумышленников получил смертельное ранение, а двое его сообщников скрылись на украинской территории, сообщает пресс-служба ФСБ.
Один человек ликвидирован при попытке незаконного пересечения границы РФ с Украиной
ПолитРоссиявчера в 04:06

В Москве началась вакцинация представителей групп риска от COVID-19

Накануне была открыта электронная запись, которой могли воспользоваться представители групп риска — работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет.
RT на русском00:01

На украинской фабрике ликвидировали елочные игрушки «Армия России»

Клавдиевская фабрика елочных украшений в Киевской области Украины производила новогодние игрушки с надписью "Армия России", после общественного резонанса тираж игрушек был ликвидирован, сообщил в субботу и. о. главы правления фабрики Павел Гукасов.
РИА Новости08:20

Суд арестовал выбросившую ребенка из окна в «новой Москве» женщину

Щербинский суд Москвы арестовал до 4 февраля женщину, находящуюся на седьмом месяце беременности, которая подозревается в том, что выбросила ребенка своих знакомых из окна квартиры в «новой Москве».
Известия10:22

Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Российская газетавчера в 12:37

МИД Австрии проверяет венское архитектурное бюро на нарушение санкций за стройку в Крыму

Ранее спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев сообщил в Facebook, что украинская прокуратура открыла уголовное дело против сотрудников Coop Himmelb(l)au за участие в строительстве оперного театра в Севастополе.
ТАСС08:23

Зарубежные эксперты оценили результат ракетных испытаний «Охотника»-невидимки

Новые летные испытания российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник", которые были проведены на полигоне Ашулук, подтверждают выводы военных экспертов, что речь идет об уникальном амбициозном проекте.
Экономика сегодня01:46