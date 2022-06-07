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Кабмин 9 июня рассмотрит законопроект о засекречивании данных о золотовалютных резервах

Правительство РФ на заседании 9 июня планирует рассмотреть законопроект, позволяющий засекречивать информацию о размере золотого запаса и валютных резервах РФ, сообщил ТАСС первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.
ТАСС
Сейчас часть золотовалютных резервов России заморожена в рамках санкций, введенных в ответ на спецоперацию на Украине.
Коммерсантъ
По данным ЦБ от 7 июня, международные резервы РФ по итогам мая составили $587,423 млрд, что на 0,95% ($5,629 млрд) ниже показателя на начало месяца.
Коммерсантъ
В частности, по данным издания, разработанный законопроект вносит поправку в закон о государственной тайне, которая исключает информацию о размере золотого запаса и валютного резерва из перечня сведений, не подлежащих засекречиванию.
ТАСС

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