В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом 24 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Чехии Адама Войтеха. Таким образом, свободно передвигаться граждане Чехии смогут уже с 24 апреля.

Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране

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