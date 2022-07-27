По оценке экспертов, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн, в том числе €49,46 млн было вложено в недвижимость, которую россияне приобрели на территории республики.
Украинские войска пытаются отступить от Северска к Соледару, но им мешает работа артиллерийских подразделений союзных сил, заявил журналистам командир второго огневого взвода Народной милиции ЛНР с позывным Тимоха.
Предлагаемые корректировки налогообложения для сотрудников российских компаний, работающих дистанционно из-за рубежа, не коснутся работников зарубежных филиалов российских компаний, сообщила пресс-служба Минфина.
Главы семи городов немецкого Рюгена написали обращение к региональному и федеральному правительствам Германии с просьбой задействовать «Северный поток – 2». Об этом в среду, 27 июля, сообщает RTL News со ссылкой на документ.
Президент США Джо Байден лично поддержал план обмена россиянина Виктора Бута на двух находящихся под стражей в РФ американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.