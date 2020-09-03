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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Кабмин ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»

В клинику Германии политика доставили по воздуху 22 августа. Там подтвердили факт отравления оппозиционера. Представители клиники Charite обратились с просьбой провести токсикологическое исследование анализов поступившего пациента, что и сделали в специальной лаборатории Бундесвера.В источнике
Подробнее о событии
Life.ru

Кто, как и зачем отравил Алексея Навального: какую картинку рисуют западные СМИ?

Life.ruвчера в 10:00
РИА Новости

Решит ли «Новичок» судьбу «Северного потока — 2»?

РИА Новостивчера в 05:58
Капитал страны

Навального отравили «Новичком». Рубль рухнул под угрозой санкций

Капитал страны2 сентября в 10:26
Znak.com

Германия заявила, что Навальный отравлен веществом из группы «Новичок»: что известно к этому часу

Znak.comвчера в 23:06
Компания

Старый новый «Новичок»

Компания2 сентября в 15:46
Коммерсантъ

Что такое «Новичок»

Коммерсантъ2 сентября в 10:51
Газета.Ru

Эксперт прокомментировал последние заявления властей ФРГ по ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 05:24

Финляндия сообщила, кому из россиян разрешен въезд в страну

Веские причины и доказательства Заместитель командира Юго-Восточной погранохраны Юха Кивеля в разговоре с Yle уточнил, что владение недвижимостью в Финляндии не является причиной для въезда в страну.
Финляндия сообщила, кому из россиян разрешен въезд в страну
РБК Санкт-Петербург1 сентября в 05:33
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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ФАС выявила значительное число обманов россиян банками

Заместитель главы ФАС, Андрей Кашеварова, рассказал о проведении проверки всех российских банков, в результате которой выявилось огромное количество фактов недобросовестной конкуренции за первые полгода 2020 года.
ToDay News Ufa02:51
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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