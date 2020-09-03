Кабмин ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»
В клинику Германии политика доставили по воздуху 22 августа. Там подтвердили факт отравления оппозиционера. Представители клиники Charite обратились с просьбой провести токсикологическое исследование анализов поступившего пациента, что и сделали в специальной лаборатории Бундесвера.В источнике
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