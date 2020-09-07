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Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

Ранее МИД Польши опроверг информацию о данном телефонном разговоре. 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора о том, что заявления о Навальном являются фальсификацией.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД Польши опроверг сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Польский МИД опроверг сообщения о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином об Алексее Навальном.
РИА Новости04:11
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правительство ФРГ назвало фиктивным «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном

Коммерсантъ06:41
РЕН ТВ

Польша опровергла данные о перехваченном разговоре о Навальном

РЕН ТВ03:17
Lenta.ru

Германия назвала фикцией перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном

Lenta.ru06:31
РИА Новости

В Германии опровергли сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

РИА Новости06:20
РБК

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

РБК04:34
ТАСС

МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о Навальном

ТАСС03:28
RT на русском

Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

RT на русском06:33
КП - Беларусь

МИД Польши выступает с опровержением: телефонного разговора между Варшавой и Берлином о Навальном не было

КП - Беларусь05:47

Лавров в ходе первого за восемь лет визита в Сирию встретился с Асадом

Глава МИД России Сергей Лавров посетил Сирию с рабочим визитом вместе с Михаилом Фрадковым, который на тот момент возглавлял Службу внешней разведки, где провел переговоры с лидером этой страны Башаром Асадом.
РБК08:25
1

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру05:54
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность

«С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — передает RT.
CT news09:17
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В Чебоксарах назвавшая детей «дармоедами» педагог уволилась из школы

В конце прошлой недели в соцсетях появилась аудиозапись, на которой слышно, как педагог отчитывает пятиклассников за мусор и следы от обуви на полу, называя их "бездарьем, нищебродами, дармоедами и спиногрызами".
Российская газета06:45
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

«Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае», — сообщил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
REGNUM02:37
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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