Более 80% жителей России не желают уезжать за границу на ПЖМ

Эмигрант Pxhere.com Рассматривают вопрос переезда на ПЖМ за рубеж только 16% граждан РФ, чаще задумываются о смене страны проживания молодые люди 18 − 24 лет (38%).