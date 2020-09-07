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RT на русском
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Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт опроверг информацию о телефонном разговоре между абонентами в Берлине и Варшаве по ситуации вокруг Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД Польши опроверг сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Польский МИД опроверг сообщения о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином об Алексее Навальном.
РИА Новости04:11
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правительство ФРГ назвало фиктивным «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном

Коммерсантъ06:41
RT на русском

Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

RT на русском06:33
ТАСС

МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о Навальном

ТАСС03:28
РИА Новости

В Германии опровергли сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

РИА Новости06:20
РБК

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

РБК03:47
Lenta.ru

Германия назвала фикцией перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном

Lenta.ru06:31
РЕН ТВ

Польша опровергла данные о перехваченном разговоре о Навальном

РЕН ТВ03:17
КП - Беларусь

МИД Польши выступает с опровержением: телефонного разговора между Варшавой и Берлином о Навальном не было

КП - Беларусь05:47

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Evo-rus.com05:48
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Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

"Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию", - отметили в организации.
ТАСС06:51
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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