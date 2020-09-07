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Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

Ранее МИД Польши опроверг информацию о данном телефонном разговоре. 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора о том, что заявления о Навальном являются фальсификацией.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД Польши опроверг сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Польский МИД опроверг сообщения о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином об Алексее Навальном.
РИА Новости04:11
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правительство ФРГ назвало фиктивным «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном

Коммерсантъ06:41
РЕН ТВ

Польша опровергла данные о перехваченном разговоре о Навальном

РЕН ТВ03:17
Lenta.ru

Германия назвала фикцией перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном

Lenta.ru06:31
РИА Новости

В Германии опровергли сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

РИА Новости06:20
РБК

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

РБК04:34
ТАСС

МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о Навальном

ТАСС03:28
RT на русском

Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

RT на русском06:33
КП - Беларусь

МИД Польши выступает с опровержением: телефонного разговора между Варшавой и Берлином о Навальном не было

КП - Беларусь05:47

Названа часть граждан, которая пострадает от индексации пенсий

Финансовый аналитик Максим Кривелевич утверждает, что индексация пенсия ударит по определенной категории граждан не выше уровня инфляции до 2030.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, аналитик Кривелевич рассказал, что по некоторым гражданам ударит индексация пенсий не выше уровня инфляции до 2030 года.
Уфимские Заметки05:48
37

Читатели «Таймс» о предложении заставить «Лондонград» заплатить за «преступления» Путина: вообще-то Лондон надеется пережить Брексит благодаря российским деньгам (The Times)

Западные журналисты сосредоточились на авторитаризме Путина, но он же вывел Россию на более благоприятный экономический путь, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда ее грабили иностранные компании.
ИноСМИ10:29

В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

«Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае», — сообщил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
REGNUM02:37
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Смольный перераспределил средства на строительство метро на 1,16 млрд руб

Санкт-Петербург, 7 сентября 2020, 17:47 — REGNUM Смольный снимет 1,16 млрд рублей со строящейся Красносельско-Калининской линии Петербургского метро, чтобы профинансировать возведение станций «Театральная» и «Горный институт».
REGNUM10:47
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
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Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ

Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3–4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Известия08:37
9

В ДНР перенесли артудар по позициям ВСУ под Горловкой на 9 сентября

Напомним, что 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ вооруженным силам республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным в районе поселка Шумы под Горловкой в том случае, если украинская сторона не начнет их ликвидацию.
Евразия Daily08:20
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