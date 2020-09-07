Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном
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Ранее МИД Польши опроверг информацию о данном телефонном разговоре. 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора о том, что заявления о Навальном являются фальсификацией.В источнике
С чего всё началось
МИД Польши опроверг сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Польский МИД опроверг сообщения о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином об Алексее Навальном.
РИА Новости04:11
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