Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи признал, что предстоящая зима будет очень тяжелой с точки зрения оплаты счетов за свет, но уверен, что это не повод восстанавливать отношения с Россией, так как это, по его убеждению, ухудшило бы ситуацию "в сто раз".