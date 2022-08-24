Власти ФРГ рассказали, что, несмотря на общую напряженность ситуации с энергоснабжением, страна экспортирует электроэнергию во Францию в рамках обязательств на внутреннем рынке Европейского Союза (ЕС).
В поручении говорится, что правительство должно обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей родителям школьников в возрасте от 6 до 18 лет, которые проживают на территории ЛНР и ДНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях Украины.
Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи признал, что предстоящая зима будет очень тяжелой с точки зрения оплаты счетов за свет, но уверен, что это не повод восстанавливать отношения с Россией, так как это, по его убеждению, ухудшило бы ситуацию "в сто раз".