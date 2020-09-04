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BFM.ru
BFM.ru

Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз не будет рассматривать санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, стало известно немецкой газете Welt. Против влючения белорусского лидера в санкционный список выступают прежде всего Германия, Франция и Италия.В источнике
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РЕН ТВ

Кабмин ФРГ прокомментировал введение ЕС санкций против Лукашенко

РЕН ТВ07:40
РБК

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

РБК01:59
Коммерсантъ

Die Welt: ЕС не введет санкции против Лукашенко из-за позиции Германии, Франции и Италии

Коммерсантъ02:46
РИА Новости

Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

РИА Новости03:27
RT на русском

Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС

RT на русском03:01
Газета.Ru

Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список

Газета.Ru01:56
ТАСС

Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

ТАСС01:47
КП - Беларусь

В санкционный список ЕС Лукашенко не включат - Германия, Франция и Италия против. И вот почему

КП - Беларусь03:26

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК09:08
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Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфакс06:36
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Смольный не планирует закрывать бизнес при второй волне COVID-19

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил 4 сентября в ходе онлайн-совещания, что Смольный не планирует новых запретов на работу бизнеса для борьбы со второй волной пандемии коронавируса.
МР7.ру09:21
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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