Ранее сообщалось, что санкции на Александра Лукашенко не будут наложены из-за голосов ФРГ, Франции и Италии. В Белоруссии 9 августа после объявления результатов президентских выборов начались акции протеста. По официальным данным ЦИК республики, победу одержал Лукашенко, набрав более 80% голосов.