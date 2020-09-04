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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Кабмин ФРГ прокомментировал введение ЕС санкций против Лукашенко

Ранее сообщалось, что санкции на Александра Лукашенко не будут наложены из-за голосов ФРГ, Франции и Италии. В Белоруссии 9 августа после объявления результатов президентских выборов начались акции протеста. По официальным данным ЦИК республики, победу одержал Лукашенко, набрав более 80% голосов.В источнике
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Газета.Ru

Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список

Газета.Ru09:40
РЕН ТВ

Кабмин ФРГ прокомментировал введение ЕС санкций против Лукашенко

РЕН ТВ07:40
РБК

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

РБК01:59
Коммерсантъ

Die Welt: ЕС не введет санкции против Лукашенко из-за позиции Германии, Франции и Италии

Коммерсантъ02:46
РИА Новости

Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

РИА Новости03:27
RT на русском

Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС

RT на русском03:01
ТАСС

Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

ТАСС01:47
КП - Беларусь

В санкционный список ЕС Лукашенко не включат - Германия, Франция и Италия против. И вот почему

КП - Беларусь03:26

Китай запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань

Китай успешно запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия в пятницу, 4 сентября, сообщила корпорация космической науки и техники (CASC).
Телеканал 360°10:39
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Скорость закачки Starlink превысила 100 мегабит в секунду

Во время запуска своей последней партии спутников Starlink, транслирующих через Интернет, SpaceX раскрыла ключевые детали о возможностях планируемой группировки, заявив, что спутники показали "сверхмалую задержку и скорость загрузки более 100 Мбит / с".
Astera09:56
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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В Германии предложили заморозить строительство «Северного потока-2»

Один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока-2», отложив его на два года.
ТК Звезда10:50
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Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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