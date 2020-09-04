Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
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По словам Германии, Франции и Италии, которые выступили против санкций, с Минском нужно поддерживать тесную связь для того, чтобы оперативно оценивать обстановку на границе. Если же санкционные меры будут приняты, то это означает прекращение любого сообщения с Белоруссией, а этого допустить нельзя.В источнике
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