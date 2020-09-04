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CT news
CT news

Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко

По словам Германии, Франции и Италии, которые выступили против санкций, с Минском нужно поддерживать тесную связь для того, чтобы оперативно оценивать обстановку на границе. Если же санкционные меры будут приняты, то это означает прекращение любого сообщения с Белоруссией, а этого допустить нельзя.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

Санкции против Лукашенко, протесты и учения НАТО. Что сейчас происходит в Белоруссии

Вести.Ru13:53
Газета.Ru

Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список

Газета.Ru09:40
ТАСС

Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

ТАСС01:47
Коммерсантъ

Die Welt: ЕС не введет санкции против Лукашенко из-за позиции Германии, Франции и Италии

Коммерсантъ02:46
РИА Новости

Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

РИА Новости03:27
РБК

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

РБК01:59
РЕН ТВ

Кабмин ФРГ прокомментировал введение ЕС санкций против Лукашенко

РЕН ТВ07:40
КП - Беларусь

В санкционный список ЕС Лукашенко не включат - Германия, Франция и Италия против. И вот почему

КП - Беларусь03:26

Китай встал на пути России к лидерству

В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ruвчера в 20:34
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В ООН назвали условия отправления миссии в Белоруссию

Ранее 4 сентября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает победительницей проходивших в стране 9 августа выборов президента, призвала Совет Безопасности ООН направить в страну международную мониторинговую миссию для документации нарушений прав человека, передают «Ведомости».
Известия13:39
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Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
Российская газета12:49

Ридли Скотт выпустил сериал «Воспитанные волками»

В новом сериале британского классика научной фантастики Ридли Скотта "Воспитанные волками", действие которого разворачивается в XXII веке, двое андроидов пытаются воспитать человеческих детей вдали от войн на религиозной почве, чтобы создать новый, свободный и прекрасный мир.
Газета.Ru13:06

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ru09:07
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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