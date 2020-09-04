Кабмин ФРГ прокомментировал введение ЕС санкций против Лукашенко
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Ранее сообщалось, что санкции на Александра Лукашенко не будут наложены из-за голосов ФРГ, Франции и Италии. В Белоруссии 9 августа после объявления результатов президентских выборов начались акции протеста. По официальным данным ЦИК республики, победу одержал Лукашенко, набрав более 80% голосов.В источнике
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