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Кабмин ФРГ прокомментировал введение ЕС санкций против Лукашенко

Ранее сообщалось, что санкции на Александра Лукашенко не будут наложены из-за голосов ФРГ, Франции и Италии. В Белоруссии 9 августа после объявления результатов президентских выборов начались акции протеста. По официальным данным ЦИК республики, победу одержал Лукашенко, набрав более 80% голосов.В источнике
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РИА Новости

Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

РИА Новости03:27
РЕН ТВ

Кабмин ФРГ прокомментировал введение ЕС санкций против Лукашенко

РЕН ТВ07:40
RT на русском

Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС

RT на русском03:01
Коммерсантъ

Die Welt: ЕС не введет санкции против Лукашенко из-за позиции Германии, Франции и Италии

Коммерсантъ02:46
Газета.Ru

Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список

Газета.Ru09:40
РБК

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

РБК01:59
ТАСС

Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

ТАСС01:47
КП - Беларусь

В санкционный список ЕС Лукашенко не включат - Германия, Франция и Италия против. И вот почему

КП - Беларусь03:26

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Подписанию соглашения предшествовали встречи президента США Дональда Трампа с главой Сербии Александром Вучичем и премьером правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.
Известия12:21

В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
Известия08:17
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45% россиян выступили за введение нерабочих дней при ухудшении эпидситуации

45% опрошенных россиян выступили за повторное введение нерабочих дней при ухудшении эпидситуации, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные 4 сентября.
Известия12:09
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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