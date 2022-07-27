ТАССКабмин ФРГ считает, что контракты по поставкам газа не соблюдаютсяКабмин ФРГ считает, что контракты по поставкам газа не соблюдаются, не видит технических причин для сокращения поставок из РФ.ТАССВ минувшую пятницу стало известно, что Uniper, который был в ФРГ крупнейшим импортером российского газа, получит от правительства Германии помощь общим объемом в €15 млрд.ТАССКак ранее сообщил германский газотранспортный оператор Gascade, поставки российского газа по "Северному потоку" упали до примерно 20% от максимальной мощности из-за остановки работы еще одной газовой турбины.ТАССПричиной снижения прокачки газа стало отключение еще одного турбинного агрегата, необходимого для прокачки голубого топлива, о чем "Газпром" уведомил получателей газа в понедельник, 25 июля.Газета.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ Кабмине ФРГ заявили, что контракты по газу с РФ не соблюдаютсяОбщественная служба новостей08:05Кабмин ФРГ заявил о несоблюдении Россией контрактов по поставкам газаАргументы недели08:22Германия: контракты по поставкам газа не соблюдаютсяKu.life08:09Кабмин ФРГ считает, что контракты по поставкам газа не соблюдаютсяТАСС08:25В кабмине ФРГ заявили, что контракты по газу с Россией не соблюдаютсяГазета.Ru07:45Показать ещёОценить9Поделиться