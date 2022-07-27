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Кабмин ФРГ считает, что контракты по поставкам газа не соблюдаются

Кабмин ФРГ считает, что контракты по поставкам газа не соблюдаются, не видит технических причин для сокращения поставок из РФ.
ТАСС
В минувшую пятницу стало известно, что Uniper, который был в ФРГ крупнейшим импортером российского газа, получит от правительства Германии помощь общим объемом в €15 млрд.
ТАСС
Как ранее сообщил германский газотранспортный оператор Gascade, поставки российского газа по "Северному потоку" упали до примерно 20% от максимальной мощности из-за остановки работы еще одной газовой турбины.
ТАСС
Причиной снижения прокачки газа стало отключение еще одного турбинного агрегата, необходимого для прокачки голубого топлива, о чем "Газпром" уведомил получателей газа в понедельник, 25 июля.
Газета.Ru

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