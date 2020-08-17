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Известия
Известия

В правительстве Германии подтвердили факт переговоров с Тихановской

В правительстве Германии подтвердили, что вступали в контакт с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. «Да, такой контакт состоялся», — передает его слова «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Германии подтвердили переговоры с Тихановской

В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, уровень и содержание переговоров не сообщаются.
РИА Новости06:03
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Коммерсантъ

Правительство Германии связалось с Тихановской

Коммерсантъ06:54
Lenta.ru

Германия провела переговоры с Тихановской

Lenta.ru06:37
Известия

В правительстве Германии подтвердили факт переговоров с Тихановской

Известия06:26
Взгляд.ру

Правительство Германии связалось с Тихановской

Взгляд.ру06:24
Московский Комсомолец

Правительство Германии провело переговоры с Тихановской

Московский Комсомолец06:17
РИА Новости

В Германии подтвердили переговоры с Тихановской

РИА Новости06:03
ТАСС

Власти Германии сообщили, что связывались с Тихановской

ТАСС06:01

Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
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Свердловские рестораны и кафе приготовились к полноценному открытию

Екатеринбург, 17 августа 2020, 12:23 — REGNUM Предприятия общепита Свердловской области могут заработать в штатном режиме уже в ближайшее время, сообщил журналистам президент региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарёв.
REGNUM05:23
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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