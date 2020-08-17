В правительстве Германии подтвердили факт переговоров с Тихановской
Смотрите также
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии
Адвокат сообщил о готовности Ефремова дать показания 18 августа
Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом
Лукашенко отказался провести повторные выборы президента Белоруссии
«Белавиа» продлила запрет на полеты в Россию до конца августа
В Белоруссии освободили почти всех задержанных на акциях протеста
Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и автомобилем на Алтае
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Новый клип группы Little Big за два дня посмотрели более 5 млн раз
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в возрасте 29 лет
Зеленский в закрытом режиме обсудил с силовиками ситуацию в Белоруссии
Россия ответила на призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии
В Москве неизвестный убил дорожного рабочего из-за поцарапанной машины
Шахты «Беларуськалия» перестали выдавать руду
Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии
Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии
Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок
«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян
В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным
Адвокат сообщил о готовности Ефремова дать показания 18 августа
SANA: при ударе самолета США в Сирии погиб один военный
«Белавиа» продлила запрет на полеты в Россию до конца августа
Верховный суд разрешил уходить с работы пораньше в день рождения
В правительстве Германии подтвердили, что вступали в контакт с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. «Да, такой контакт состоялся», — передает его слова «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
В Германии подтвердили переговоры с Тихановской
В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, уровень и содержание переговоров не сообщаются.
РИА Новости06:03
Подробнее о событии