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Кабмин ФРГ заявил, что «Газпром» не соблюдает контракты по поставкам газа

Кабмин ФРГ не видит технических причин для сокращения поставок газа из России.
Lenta.ru
Берлин обвинил Россию в несоблюдении контрактов по поставкам.
Lenta.ru
«Правительство приняло к сведению очередное сокращение поставок и тщательно наблюдает за ситуацией», — сказала она.
Lenta.ru
В минувшую пятницу стало известно, что Uniper, который был в ФРГ крупнейшим импортером российского газа, получит от правительства Германии помощь общим объемом в €15 млрд.
ТАСС

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