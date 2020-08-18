Кабмин Германии опроверг информацию о звонке Меркель Лукашенко
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На встрече с работниками Минского завода колесных тягачей Лукашенко сказал, что ему позвонила Меркель и предложила «поговорить». Кабмин Германии опроверг информацию о звонке канцлера ФРГ Ангелы Меркель белорусскому президенту Александру Лукашенко.В источнике
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