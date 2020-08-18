Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Piter.tv
Piter.tv

Кабмин Германии опроверг информацию о звонке Меркель Лукашенко

На встрече с работниками Минского завода колесных тягачей Лукашенко сказал, что ему позвонила Меркель и предложила «поговорить». Кабмин Германии опроверг информацию о звонке канцлера ФРГ Ангелы Меркель белорусскому президенту Александру Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Германия опровергла переговоры Меркель с Лукашенко

Lenta.ruвчера в 16:23
ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что с 9 августа Меркель не проводила переговоры с Лукашенко

ТАССвчера в 15:47
News.ru

В ФРГ заявили, что с 9 августа Меркель не проводила переговоры с Лукашенко

News.ruвчера в 16:38
Взгляд.ру

В кабмине Германии опровергли слова Лукашенко о воскресном разговоре с Меркель

Взгляд.ру20:37
RT на русском

Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель

RT на русскомвчера в 15:04
Газета.Ru

Германия опровергла разговор Лукашенко и Меркель

Газета.Ruвчера в 15:48
Известия

В бундестаге опровергли сообщение о звонке Меркель Лукашенко

Известиявчера в 15:38
КП - Беларусь

«Хотела поговорить». Лукашенко заявил, что 16 августа ему звонила Меркель, но в правительстве Германии эту информацию опровергли

КП - Беларусь00:13

Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
1

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионатвчера в 10:43
3

Менее 6% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу

Всего 5,8% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу, сообщает 17 августа 2020 года о результатах исследования пресс-служба Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 03:14
32

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
867

Школам рекомендовали быть готовыми вернуться к дистанционному обучению

Школы должны предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемической обстановки, говорится подписанном представителями Роспотребнадзора и Минпросвещения документе «Об организации работы общеобразовательных организаций».
Взгляд.рувчера в 09:09
17

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
171