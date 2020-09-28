Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального
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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что у канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Алексея Навального состоялась встреча, передает ТАСС. "Да, я могу подтвердить факт встречи Меркель с Навальным", - сказал Зайберт.В источнике
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