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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что у канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Алексея Навального состоялась встреча, передает ТАСС. "Да, я могу подтвердить факт встречи Меркель с Навальным", - сказал Зайберт.В источнике
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RT на русском

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель с Навальным в берлинской клинике

RT на русском11:47
РБК

В кабмине ФРГ отказались считать тайной встречу Меркель с Навальным

РБК08:41
Znak.com

Алексей Навальный подтвердил, что встречался с Ангелой Меркель

Znak.com03:52
Интерфакс

В Берлине объяснили визит Меркель к Навальному

Интерфакс06:50
Lenta.ru

Германия отказалась считать встречу Меркель с Навальным тайной

Lenta.ru06:40
ТАСС

Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель навестила Навального в клинике Charite

ТАСС05:55
РИА Новости

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

РИА Новости06:49

Су-27 подняли на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к государственной границе Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Пятый канал25 сентября в 20:31
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Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России Владимир Путин эту идею поддержал.
РИА Новости11:59

Морпехи провели масштабные учения в Мурманской области

В ходе учебно-боевых действий на местности морские пехотинцы отработали форсирование Печенгского залива, провели бой за высадку морского десанта на побережье, отработали тактику захвата укреплённых позиций условного противника.
Мурманский вестник08:47

Модель Koenigsegg Regera набрала пиковую скорость

Недавно в Сети был опубликован ролик, на котором показан разгон шведского гиперкара Koenigsegg Regera, набравшего скорость в 300 км\ч. Способности модели были протестированы на взлетно-посадочной полосе недалеко от завода компании.
32CARS.ru03:37
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Французы испытали «тихое» шасси для самолетов

Французская компания Safran совместно с американским авиастроительным концерном Boeing провела испытания «тихого» шасси, которое создает меньше аэродинамического шума, чем обычное шасси современных самолетов.
N+102:35

Electronic Arts поймана на рекламировании азартных игр детям

После долгого расследования в прошлом году комитет Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта США рекомендовал, чтобы платные лутбоксы соответствовали положениям законов об азартных играх, и призвал к запрету продажи игр с лутбоксами детям.
ИА Красная Весна08:28
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С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазов12:00