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Кабмин Молдавии утвердил перевод средств для погашения долга «Газпрому»

Правительство Молдавии на специальном заседании в пятницу приняло постановление, направленное на погашение текущей задолженности перед "Газпромом", сообщила "Интерфаксу" пресс-служба молдавского кабмина.
Интерфакс
Согласно постановлению, правительство поручило государственной компании Energocom подписать договор о цессии долга государственной компании Termoelectrica перед компанией "Молдовагаз" в размере 1,4 млрд леев (около 75 млн долларов).
Интерфакс
С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдавии.
Интерфакс
Молдавия на данный момент не погасила долг перед "Газпромом" за российский газ в размере 74 миллиона долларов, рассчитывая получить отсрочку.
РИА Новости

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