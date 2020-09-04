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Sputnik Южная Осетия
Sputnik Южная Осетия

Кабмин РФ может запретить регионам понижать прожиточный минимум

В правительстве России намерены запретить снижение прожиточного минимума в регионах, сообщает портал "Известия" со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
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«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

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РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБКвчера в 20:46
Lenta.ru

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Lenta.ruвчера в 17:42
РЕН ТВ

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РЕН ТВвчера в 18:22
URA.Ru

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URA.Ruвчера в 17:21
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