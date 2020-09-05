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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Кабмин РФ может запретить регионам понижать прожиточный минимум

Власти могут запретить менять размер ПМ, если он по расчетам будет меньшим, чем в прошлом году. Также рассматривается вариант корректировки самой методики расчета прожиточного минимума.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВвчера в 18:22
Коммерсантъ

«Известия»: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Коммерсантъвчера в 21:19
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБКвчера в 20:46
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ruвчера в 17:42
РИА Новости

«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 22:27
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ruвчера в 17:21
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известиявчера в 17:10

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии
Газета.Ru03:23
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Глава ДНР приказал уничтожить инженерные сооружения Украины у линии разграничения

Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ силам республики об уничтожении инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, возведенных там в нарушении договоренностей.
Глава ДНР приказал уничтожить инженерные сооружения Украины у линии разграничения
ТАСС02:45
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новостивчера в 07:37
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Эксперт призвал осторожно относиться к записи разговора о Навальном

Запись разговора между представителями Варшавы и Берлина о Навальном, перехваченная Минском, не должна повлиять на российско-германские и российско-белорусские отношения, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 4 сентября, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Веснавчера в 15:38
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Российский миллиардер по суду требует от Наоми Кэмпбелл вернуть $3 млн

Основной владелец российской девелоперской компании «Капитал Груп» Групп миллиардер Владислав Доронин 4 сентября подал в суд Нью-Йорка иск к своей бывшей пассии американской супермодели Наоми Кэмпбелл.
Недвижимость.RU03:13
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На Украине снова побит антирекорд по числу новых случаев COVID-19

На Украине по состоянию на утро субботы выявлено за сутки 2 836 заболевших COVID-19, при этом 1 036 человек выздоровели, 50 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Интерфакс02:06

Минобороны России получит корветы с уникальным радаром

Корветы, изготовленные по проекту № 20380 и оснащенные уникальными сверхдальними радарами, поступят на службу в ВМФ России, расположенные на Тихом океане, 3 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на неназванный источник в Министерстве обороны.
ИА Красная Весна3 сентября в 16:16

Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфаксвчера в 06:36
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В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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В США россиянину предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

Гражданину России Егору Крючкову, задержанному в США в августе, предъявили обвинение в «участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру», сообщается на сайте американского Минюста.
Коммерсантъ19:43