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Sputnik Южная Осетия
Sputnik Южная Осетия

Кабмин РФ может запретить регионам понижать прожиточный минимум

В правительстве России намерены запретить снижение прожиточного минимума в регионах, сообщает портал "Известия" со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известиявчера в 17:01
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РИА Новости

«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 22:27
Коммерсантъ

«Известия»: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Коммерсантъвчера в 21:19
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ruвчера в 17:21
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ruвчера в 17:42
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВвчера в 18:22
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБКвчера в 20:46
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известиявчера в 17:10

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

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REGNUMвчера в 00:42
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Интерфаксвчера в 06:36
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

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РИА Новости18:37
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