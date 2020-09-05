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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Кабмин РФ может запретить регионам понижать прожиточный минимум

Власти могут запретить менять размер ПМ, если он по расчетам будет меньшим, чем в прошлом году. Также рассматривается вариант корректировки самой методики расчета прожиточного минимума.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
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Народные новости

Экономист Ордов: сохранить прожиточный минимум в регионах помогут «удочки»

Народные новости03:50
РИА Новости

«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 22:27
Lenta.ru

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Lenta.ruвчера в 17:42
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБКвчера в 20:46
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВвчера в 18:22
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ruвчера в 17:21
Известия

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