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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Кабмин РФ может запретить регионам понижать прожиточный минимум

Власти могут запретить менять размер ПМ, если он по расчетам будет меньшим, чем в прошлом году. Также рассматривается вариант корректировки самой методики расчета прожиточного минимума.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Народные новости

Экономист Ордов: сохранить прожиточный минимум в регионах помогут «удочки»

Народные новости03:50
РИА Новости

«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 22:27
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ruвчера в 17:21
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ruвчера в 17:42
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВвчера в 18:22
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБКвчера в 20:46
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известиявчера в 17:10

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии
Газета.Ru03:23
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Кабмин утвердил правила ограничения отпускных цен на лекарства

"Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой продукции", - следует из пояснительной записки к документу.
ТАСС04:22
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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Российские аналитики предсказали укрепление курса рубля к концу года

Среди факторов, которые могут негативно повлиять на курс рубля, эксперты назвали цену на нефть, вторую волну коронавируса, введение новых антироссийских санкций со стороны Запада и даже президентские выборы в Америке.
Evo-rus.com05:01
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Минобороны России получит корветы с уникальным радаром

Корветы, изготовленные по проекту № 20380 и оснащенные уникальными сверхдальними радарами, поступят на службу в ВМФ России, расположенные на Тихом океане, 3 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на неназванный источник в Министерстве обороны.
ИА Красная Весна3 сентября в 16:16
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант эфире "Первого канала" спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках и в сопровождении вооруженного сына Николая.
РИА Новости04:26
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