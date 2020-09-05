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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Кабмин РФ может запретить регионам понижать прожиточный минимум

Власти могут запретить менять размер ПМ, если он по расчетам будет меньшим, чем в прошлом году. Также рассматривается вариант корректировки самой методики расчета прожиточного минимума.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Народные новости

Экономист Ордов: сохранить прожиточный минимум в регионах помогут «удочки»

Народные новости03:50
РИА Новости

«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 22:27
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ruвчера в 17:21
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ruвчера в 17:42
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВвчера в 18:22
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБКвчера в 20:46
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известиявчера в 17:10

«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

В шесть утра 3 сентября более полусотни следователей и оперативников транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу, разбитые на группы, одновременно начали заходить в дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров ООО «Эдил-импорт», которой принадлежит один из крупнейших интернет магазинов «Холодильник.ру».
«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу
Коммерсантъ19:51
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В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".
ТАСС05:01
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Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Российская газета06:30
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
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В Хабаровске на очередной незаконный митинг вышли около тысячи человек

Хабаровск, 5 сентября 2020, 06:07 — REGNUM «Едва ли тысяча человек» вышла на очередной несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба городской администрации.
REGNUM23:07
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