Кабмин РФ может запретить регионам понижать прожиточный минимум
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Власти могут запретить менять размер ПМ, если он по расчетам будет меньшим, чем в прошлом году. Также рассматривается вариант корректировки самой методики расчета прожиточного минимума.В источнике
С чего всё началось
Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум
Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известиявчера в 17:01
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