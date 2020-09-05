Власти могут запретить менять размер ПМ, если он по расчетам будет меньшим, чем в прошлом году. Также рассматривается вариант корректировки самой методики расчета прожиточного минимума.

С чего всё началось Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. Известия вчера в 17:01