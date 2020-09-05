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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Кабмин РФ может запретить регионам понижать прожиточный минимум

Власти могут запретить менять размер ПМ, если он по расчетам будет меньшим, чем в прошлом году. Также рассматривается вариант корректировки самой методики расчета прожиточного минимума.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Народные новости

Экономист Ордов: сохранить прожиточный минимум в регионах помогут «удочки»

Народные новости03:50
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБКвчера в 23:53
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известиявчера в 17:10
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ruвчера в 17:42
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВвчера в 18:22
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ruвчера в 17:21
РИА Новости

«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 22:27

Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ru08:15

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Народные новостивчера в 10:47
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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Борис Джонсон назвал действия экоактивистов нарушающими свободу прессы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал действия активистов движения "Восстание против вымирания", заблокировавших доступ к ряду типографий, где печатаются крупнейшие британские газеты, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВ11:46
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