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Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики

"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
РЕН ТВвчера в 09:48
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Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газетавчера в 08:48
Независимая газета

План восстановления экономики переписывают на ходу

Независимая газета23 сентября в 12:55
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 08:08
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАССвчера в 08:05
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUMвчера в 08:43
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалтвчера в 08:17
Вестирама.ру

Сегодня правительство рассмотрит план восстановления экономики

Вестирама.ру23 сентября в 00:30

Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом

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РИА Новости20:00

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Planet Todayвчера в 07:02
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Компания24 сентября в 15:24
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

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Ведомостивчера в 14:08
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