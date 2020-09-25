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Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики

"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
РЕН ТВвчера в 09:48
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ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАССвчера в 08:05
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газетавчера в 08:48
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалтвчера в 08:17
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Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 08:08
ТВ Центр

Мишустин одобрил план восстановления пострадавшей от пандемии экономики

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Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUMвчера в 08:43
Независимая газета

План восстановления экономики переписывают на ходу

Независимая газета23 сентября в 12:55

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

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Интерфаксвчера в 15:24

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32CARS.ru00:20
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