Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики
Смотрите также
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор
Семья Конкина впервые прокомментировала смерть его дочери
В Госдуме допустили возвращение школ на «удаленку» из-за COVID-19
Дробыш опубликовал видео с госпитализацией певицы Валерии
Актер Вин Дизель записал свою первую песню
Москвичей старше 65 лет с 28 сентября призвали оставаться дома
Вода в Амуре у Комсомольска-на-Амуре поднялась до опасного уровня
В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-26
Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
Подробнее о событии