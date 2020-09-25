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Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики

"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
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ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАССвчера в 08:05
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Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

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Росбалтвчера в 08:17
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Правительство одобрило план восстановления экономики

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Мишустин одобрил план восстановления пострадавшей от пандемии экономики

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Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

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