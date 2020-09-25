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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
РЕН ТВвчера в 09:48
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ТВ Центр

Мишустин одобрил план восстановления пострадавшей от пандемии экономики

ТВ Центрвчера в 09:51
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАССвчера в 08:05
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалтвчера в 08:17
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 08:08
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газетавчера в 08:48
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUMвчера в 08:43
Независимая газета

План восстановления экономики переписывают на ходу

Независимая газета23 сентября в 12:55

На Украине отстранили от работы всех ответственных за учебные полеты

Поручение об отстранении от работы всех лиц, ответственных за организацию учебных полетов дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 сентября в ходе экстренного заседания правительства страны.
ИА Красная Весна06:41
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Борисов спрогнозировал рост российского ОПК на 3-5% в 2020 году

Борисов пояснил, что на российских предприятиях ОПК с апреля были выстроены графики выхода основных рабочих на производство с учетом соблюдения всех мер безопасности, что позволило обеспечить на рабочих местах до 40-50% рабочего персонала и исключить случаи падения производства.
Ведомости06:47

Титул Мисс Подмосковье получила десятиклассница из Серпухова

Журналисты отмечают, что специальный приз «Мисс талант Подмосковья» присудило жюри десятикласснице Дарье Шавриной, которая известна как победитель всероссийских и международных певческих конкурсов и классическая вокалистка.
Сегодня.ру06:34
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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«Томь» может получить 3 очка за отмену воскресного матча с «Шинником»

Отмена матча "Томи" с ярославским "Шинником", 12 игроков которого заболели COVID-19, должна по регламенту Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ") принести техническую победу томской команде; из-за эпидемии сохраняется высокий риск отмены дальнейших матчей ФНЛ, сообщил РИА Томск в субботу пресс-атташе "Томи" Сергей Симонов.
РИА Томск01:23
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