Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики
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Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
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