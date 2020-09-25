Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.

С чего всё началось Как сообщает пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября. РЕН ТВ вчера в 09:48