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Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики

"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
РЕН ТВвчера в 09:48
Подробнее о событии
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газетавчера в 08:48
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUMвчера в 08:43
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 08:08
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАССвчера в 08:05
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалтвчера в 08:17
Независимая газета

План восстановления экономики переписывают на ходу

Независимая газета23 сентября в 12:55
Вестирама.ру

Сегодня правительство рассмотрит план восстановления экономики

Вестирама.ру23 сентября в 00:30

Аналитики дали объяснение подорожанию доллара на 3 рубля за неделю

Угроза санкций, риск второй волны коронавируса, а главное общее укрепление доллара к другим валютам привели к резкому скачку курса доллар-рубль, такое объяснение предложили аналитики «РБК», 26 сентября сообщает издание.
Аналитики дали объяснение подорожанию доллара на 3 рубля за неделю
ИА Красная Весна20:10
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У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил журналистам, что пилот Ан-26, разбившегося в пятницу вечером под Чугуевым в Харьковской области успел передать информацию об отказе левого двигателя.
НТВ17:11
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Определилась российская участница «Детского Евровидения-2020»

Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2020» представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, финал национального отборочного тура состоялся в Москве в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».
Известиявчера в 16:41
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русском24 сентября в 12:33
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«Чанъэ-4» измерила уровень радиации на поверхности Луны

Нейтронный и дозиметрический эксперимент на лунном посадочном модуле (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry experiment, LND) китайской миссии «Чанъэ-4» впервые измерил уровень радиации на поверхности Луны в зависимости от времени.
N+1вчера в 14:00

Математик доказал выдвинутую 224 года назад теорию «сотворения мира»

Профессор математики из Вустерского политехнического института (США) Майер Хуми заявил, что при помощи ограниченного набора уравнений ему удалось подтвердить предположение 224-летней давности о происхождении нашей Солнечной систем и подобных систем по всей Вселенной.
Российская газета24 сентября в 08:14
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