Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики
Смотрите также
Один из подозреваемых по делу о теракте в Париже отпущен из-под стражи
Разбившийся под Харьковом Ан-26 по документам был в ремонте
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Найдены черные ящики разбившегося в Харьковской области Ан-26
Павел Прилучный и Мирослава Карпович сыграли страстную сцену в театре
Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»
Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России
Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»
Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России
Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы
Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
Подробнее о событии