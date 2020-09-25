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Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики

"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба кабмина, общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, был одобрен на совещании, которое проходило в среду, 23 сентября.
РЕН ТВвчера в 09:48
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Мишустин одобрил план восстановления пострадавшей от пандемии экономики

ТВ Центрвчера в 09:51
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

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Правительство одобрило план восстановления экономики

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Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалтвчера в 08:17
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Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

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Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

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План восстановления экономики переписывают на ходу

Независимая газета23 сентября в 12:55

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

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REGNUMвчера в 05:14
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Известия02:26
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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

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Российская газета00:58
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