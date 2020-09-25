Кабмин РФ одобрил план восстановления экономики
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План действий по восстановлению уровня занятости и доходов граждан утвердили на заседании члены российского правительства. Кроме того, документ предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на экономические преобразования.В источнике
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