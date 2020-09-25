Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ФАН
ФАН

Кабмин РФ одобрил план восстановления экономики

План действий по восстановлению уровня занятости и доходов граждан утвердили на заседании члены российского правительства. Кроме того, документ предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на экономические преобразования.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правительство одобрило план восстановления экономики

Коммерсантъ08:08
Росбалт

Правительство РФ одобрило проект нацплана восстановления экономики

Росбалт08:17
ПРАЙМ

Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики

ПРАЙМ08:12
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект национального плана восстановления экономики

Парламентская газета08:48
ТАСС

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

ТАСС08:05
REGNUM

Правительство РФ одобрило общенациональный план восстановления экономики

REGNUM08:43
Хакасия-Информ

Кабмин одобрил госбюджет на 2021-23 годы

Хакасия-Информ22 сентября в 03:56

В Генштабе заявили об усилении активности НАТО в 20 км от границ РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020" заявил, что в последнее время в 20-30 км от российской границы фиксируется военная активность США и НАТО, передает РИА "Новости".
Газета.Ru11:20
154

В Кремле исключили введение новых ограничений из-за коронавируса

В России наблюдается рост числа новых случаев коронавируса, однако пока нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за пандемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости09:16
538

«Открытые медиа»: в Кремле обсуждают возвращение карантина при 10 тыс. заболевших в день

В Кремле, правительстве и мэрии Москвы обсуждают возможность ввести карантин, если число заболевших коронавирусом вырастет до 10 тыс. человек в сутки, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и в кабмине.
Полит.ру10:10

Путин предложил США сотрудничество в сфере кибербезопасности

Москва, 25 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.
REGNUM10:11
380